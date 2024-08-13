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На фронті за добу відбулося 133 боєзіткнення, найгарячіше на Покровському напрямку

Ольга Бабишена
13 серпня, 2024 вiвторок
00:22
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ, військові

Протягом доби понеділка, 12 серпня, на фронті відбулося 133 бойових зіткнень. На Покровському напрямку ситуація залишається найгарячішою

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:00. 

За добу окупанти завдали по території України два удари трьома ракетами, та 58 авіаударів, скинувши 82 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 418 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог три рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Тихого та Вовчанська, де наразі продовжуються два бої.

На Куп’янському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень, зокрема, біля Берестового, Стельмахівки, Глушківки, Новоосинового, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки та Андріївки. Одинадцять зіткнень завершено, одне - триває.

На Лиманському напрямку впродовж дня російські загарбники 25 разів атакували позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Тернів та Торського. Наші захисники відбили 24 атаки, ще одна - продовжується.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі відбивали чотири ворожі штурми у районах Верхньокам’янського та Спірного, де досі триває одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку точилося сім боїв поблизу Часового Яру та Богданівки, два з яких продовжуються до цього часу.

На Торецькому напрямку росіяни 10 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька та Нью-Йорка. Дев’ять боєзіткнень - завершено, одне - досі триває.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 50 боїв неподалік населених пунктів Калинове, Суха Балка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Пантелеймонівка, Тимофіївка, Новожеланне та Птиче. Сили оборони відбили 43 атаки, сім - ще продовжуються. 

За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 236 окупантів, 88 з них - безповоротно. Також знищено бліндаж самохідну гаубицю 2С19 та три одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено танк, три артилерійські системи, міномет 2Б11 та три одиниці автотранспорту.

На Курахівському напрямку ворог вісім разів атакував наші позиції поблизу Парасковіївки, Калинового, Георгіївки, Красногорівки та Костянтинівки. Шість боєзіткнень завершено, два - тривають.

На Времівському напрямку противник здійснив шість наступальних дій у бік Водяного, Костянтинівки та Вугледару. Три атаки досі продовжуються. Ситуація під контролем українських захисників.

На Оріхівському напрямку два ворожі штурми позицій наших підрозділів поблизу Новоандріївки не мали успіху.

На Придніпровському напрямку ворог також зазнав поразки, шість разів атакуючи оборонні рубежі українців.

На інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.

  • 11 серпня російська окупаційна армія атакувала позиції Сил оборони на 11 напрямках. На фронті відбулося 124 боєзіткнення. 
Теги:
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
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