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Війна з Росією: хроніка
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Інфографіка

Армія РФ за добу втратила в Україні 9 танків, 16 артсистем і 920 військових

16 квітня, 2024 вiвторок
07:46
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 104 бойових зіткнення. Українські захисники відбили низку ворожих атак на 6 ключових напрямках і ліквідували ще 920 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 16.04.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 455 340 (+920) осіб,
  • танків ‒ 7189 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 809 (+13) од,
  • артилерійських систем – 11 609 (+16) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 759 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9277 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 2092 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15 563 (+53) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1908 (+0) од.

Ситуація на фронті: за добу відбулося понад 100 боєзіткнень, найбільше росіяни атакували на Бахмутському напрямку

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку ворог 8 разів атакував позиції наших захисників в районах Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 15 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області; північніше Приютного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій наших військ.

Росіяни атакували Україну дронами, ракетами, артилерією: ЗСУ уразили 17 районів скупчення окупантів

Загалом ворог завдав 16 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Угроїди, Воздвиженське Сумської області; Лук’янці, Волохівка Харківської області; Нью-Йорк, Бердичі, Семенівка, Красногорівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Оріхів Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 артилерійських засобах, 4 районах зосередження особового складу та 4 пунктах управління БПЛА противника.

  • Російська армія запустила по Україні ввечері 15 квітня кілька груп ударних БПЛА. У результаті бойової роботи Сил оборони минулося без влучань.
Теги:
Україна
військові
ЗСУ
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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