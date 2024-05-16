"На Харківщині фронт дуже близький до стабілізації": комбат 92-ї ОШБр назвав найскладнішу ділянку
Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового Отамана Івана Сірка Юрій Федоренко зазначив, що найскладніша ситуація у Вовчанську
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Виконуємо бойове завдання на Харківщині. Фронт дуже близький до стабілізації, найскладніше зараз у Вовчанську. Противник чітко усвідомлює, чому він прийшов на Харківщину й буде нарощувати свої зусилля. Росіяни розуміють, що в них ще є "вікно можливостей" десь півтора-два місяці. Саме півтора-два місяці - це час, який необхідний Силам оборони, щоб накопичити максимальну кількість боєприпасів і вогневих засобів, щоб бити з новою силою окупанта та позбавити його ударно-штурмових спроможностей", - зауважив Федоренко.
За словами командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів
"Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади, противник відкрив Харківський напрямок, щоб мати тактичні успіхи на Донеччині й Луганщині.
"Для того, щоб розтягнути наші сили й засоби. Росіяни намагаються намацати нашу оборону й реалізувати свої тактичні наміри щодо Донеччини й Луганщини. Переконаний, що росіянам не вдасться реалізувати це. Сили оборони міцно й потужно стоять. Щобільше, ми вже почали отримувати боєприпаси. Тобто земля під ногами противника починає горіти все активніше", - наголосив Федоренко.
- Російська окупаційна армія з початку активізації наступальних дій у Харківській області просунулася не більше ніж на 8 кілометрів від кордону.
- Росіяни продовжують атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. Основні зусилля вони зосереджують на Покровському та Куп’янському напрямках.
- Голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко зазначив, що на Луганщині інтенсивність бойових дій з боку РФ зменшилась.
- Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик зазначив, що на Харківщині за останню добу росіяни ніде не просунулися й не закріпилися.
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