"На Харківщині фронт дуже близький до стабілізації": комбат 92-ї ОШБр назвав найскладнішу ділянку

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Виконуємо бойове завдання на Харківщині. Фронт дуже близький до стабілізації, найскладніше зараз у Вовчанську. Противник чітко усвідомлює, чому він прийшов на Харківщину й буде нарощувати свої зусилля. Росіяни розуміють, що в них ще є "вікно можливостей" десь півтора-два місяці. Саме півтора-два місяці - це час, який необхідний Силам оборони, щоб накопичити максимальну кількість боєприпасів і вогневих засобів, щоб бити з новою силою окупанта та позбавити його ударно-штурмових спроможностей", - зауважив Федоренко.

За словами командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів

"Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади, противник відкрив Харківський напрямок, щоб мати тактичні успіхи на Донеччині й Луганщині.

"Для того, щоб розтягнути наші сили й засоби. Росіяни намагаються намацати нашу оборону й реалізувати свої тактичні наміри щодо Донеччини й Луганщини. Переконаний, що росіянам не вдасться реалізувати це. Сили оборони міцно й потужно стоять. Щобільше, ми вже почали отримувати боєприпаси. Тобто земля під ногами противника починає горіти все активніше", - наголосив Федоренко.

Російська окупаційна армія з початку активізації наступальних дій у Харківській області просунулася не більше ніж на 8 кілометрів від кордону.

Росіяни продовжують атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. Основні зусилля вони зосереджують на Покровському та Куп’янському напрямках.

Голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко зазначив, що на Луганщині інтенсивність бойових дій з боку РФ зменшилась.

Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик зазначив, що на Харківщині за останню добу росіяни ніде не просунулися й не закріпилися.

























