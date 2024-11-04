На Харківщині на вибухонебезпечному предметі підірвалися діти, їх госпіталізували

Про це повідомила пресслужба ДСНС області.

"4 листопада поблизу с. Гусарівка Барвінківської громади Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвалось 2 хлопчиків віком 11 та 12 років. Постраждалих із вибуховими травмами та множинними осколковими пошкодженнями госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Надзвичайники закликали українців не рухатися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами, не чіпати підозрілі предмети, не гуляти в лісі або в полі. Особливо це стосується територій, які раніше були під окупацією або в зоні активних бойових дій.

У разі виявлення підозрілого предмета потрібно подзвонити в ДСНС або в поліцію. Окремо рятувальники наголосили на необхідності контролювати розваги дітей.