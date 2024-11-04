На Харківщині на вибухонебезпечному предметі підірвалися діти, їх госпіталізували
В Ізюмському районі Харківської області двоє хлопчиків підірвалися на вибухонебезпечному предметі. Постраждалих госпіталізували
Про це повідомила пресслужба ДСНС області.
"4 листопада поблизу с. Гусарівка Барвінківської громади Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвалось 2 хлопчиків віком 11 та 12 років. Постраждалих із вибуховими травмами та множинними осколковими пошкодженнями госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.
Обставини події встановлюють правоохоронці.
Надзвичайники закликали українців не рухатися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами, не чіпати підозрілі предмети, не гуляти в лісі або в полі. Особливо це стосується територій, які раніше були під окупацією або в зоні активних бойових дій.
У разі виявлення підозрілого предмета потрібно подзвонити в ДСНС або в поліцію. Окремо рятувальники наголосили на необхідності контролювати розваги дітей.
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