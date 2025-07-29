На Харківщині поблизу Куп'янська фіксують активність російських ДРГ, - начальник РВА

Про це він розповів в етері Суспільного.

За словами Канашевича, наразі немає інформації щодо діяльності ДРГ у Куп'янську, втім, їх фіксують у навколишніх населених пунктах.

"Є інформація, що вони довкола Куп'янська, у населених пунктах, що розташовані недалеко від міста - це Радьківка, село Мирове. Це село і є фактично Куп'янськом - там немає навіть кордону між містом і селом Мировим. Там є певна активність цих диверсійно-розвідувальних груп. Нам про це повідомляють. Ми розуміємо, що, враховуючи ті відстані, що є невеликими, то ймовірність така (заходу ДРГ - ред.) може бути. Наші Збройні сили стоять, будемо сподіватися, що ворог не зможе просунутися далі жодного метра", - зазначив начальник РВА.

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Він також розповів, що на територіях, які наближені до зони бойових дій залишаються близько 4,7 тисячі людей. За останній тиждень з району виїхали понад 200 цивільних - здебільшого жителів Куп'янської й Кіндрашівської громад.

"Бачимо, що щодня є заяви на евакуації. Щодня зранку такі заходи здійснюються", - додав Канашевич.