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Війна з Росією: хроніка
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На Харківщині поблизу Куп'янська фіксують активність російських ДРГ, - начальник РВА

Ольга Бабишена
29 липня, 2025 вiвторок
13:53
Війна з Росією Куп'янськ

Керівник Куп'янської РВА Андрій Канашевич заявив, що у населених пунктах біля Куп'янська спостерігають активність російських диверсійно-розвідувальних груп

Зміст

Про це він розповів в етері Суспільного. 

За словами Канашевича, наразі немає інформації щодо діяльності ДРГ у Куп'янську, втім, їх фіксують у навколишніх населених пунктах. 

"Є інформація, що вони довкола Куп'янська, у населених пунктах, що розташовані недалеко від міста - це Радьківка, село Мирове. Це село і є фактично Куп'янськом - там немає навіть кордону між містом і селом Мировим. Там є певна активність цих диверсійно-розвідувальних груп. Нам про це повідомляють. Ми розуміємо, що, враховуючи ті відстані, що є невеликими, то ймовірність така (заходу ДРГ - ред.) може бути. Наші Збройні сили стоять, будемо сподіватися, що ворог не зможе просунутися далі жодного метра", - зазначив начальник РВА. 

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Він також розповів, що на територіях, які наближені до зони бойових дій залишаються близько 4,7 тисячі людей. За останній тиждень з району виїхали понад 200 цивільних - здебільшого жителів  Куп'янської й Кіндрашівської громад.

"Бачимо, що щодня є заяви на евакуації. Щодня зранку такі заходи здійснюються", - додав Канашевич. 

  • Раніше аналітики DeepState повідомляли, що російська окупаційна армія намагається увійти у місто Куп’янськ Харківської області з північного заходу. 
Теги:
Новини
Україна
російська армія
окупанти
Харківщина
Куп'янськ
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