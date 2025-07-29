На Харківщині поблизу Куп'янська фіксують активність російських ДРГ, - начальник РВА
Керівник Куп'янської РВА Андрій Канашевич заявив, що у населених пунктах біля Куп'янська спостерігають активність російських диверсійно-розвідувальних груп
Про це він розповів в етері Суспільного.
За словами Канашевича, наразі немає інформації щодо діяльності ДРГ у Куп'янську, втім, їх фіксують у навколишніх населених пунктах.
"Є інформація, що вони довкола Куп'янська, у населених пунктах, що розташовані недалеко від міста - це Радьківка, село Мирове. Це село і є фактично Куп'янськом - там немає навіть кордону між містом і селом Мировим. Там є певна активність цих диверсійно-розвідувальних груп. Нам про це повідомляють. Ми розуміємо, що, враховуючи ті відстані, що є невеликими, то ймовірність така (заходу ДРГ - ред.) може бути. Наші Збройні сили стоять, будемо сподіватися, що ворог не зможе просунутися далі жодного метра", - зазначив начальник РВА.
Читайте також: Куп'янськ - це завдання №2 для противника після Покровсько-Костянтинівського напрямку, - Пехньо
Він також розповів, що на територіях, які наближені до зони бойових дій залишаються близько 4,7 тисячі людей. За останній тиждень з району виїхали понад 200 цивільних - здебільшого жителів Куп'янської й Кіндрашівської громад.
"Бачимо, що щодня є заяви на евакуації. Щодня зранку такі заходи здійснюються", - додав Канашевич.
- Раніше аналітики DeepState повідомляли, що російська окупаційна армія намагається увійти у місто Куп’янськ Харківської області з північного заходу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.97
- EUR Купівля 48.13Продаж 48.83
- Актуальне
- Важливе