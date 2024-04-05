"На Харківщині воїни ТрО побили жінку": росіяни вигадали новий фейк
Російська пропаганда вигадала, нібито у Дергачах Харківської області українські військові побили жінку
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Військові 113 ОБрТрО у Дергачах Харківської області побили жінку, коли та прийшла отримувати гуманітарну допомогу", - йдеться у фейковому повідомленні РФ.
За словами росіян, жінці нібито потрібна операція.
"Насправді це чергова цинічна брехня російських пропагандистів. Вони використали фотографію жительки Дергачів, яка є інвалідом і потребує допомоги, та вигадали цю історію", - з'ясував ЦПД.
Пропагандисти вже не вперше поширюють фейки задля дискредитації ЗСУ. Росіяни прагнуть налаштувати цивільних проти військових.
- 4 квітня роспропаганда вигадала фейк, у якому стверджує, що харківські школярі роблять ляльки вуду, щоб навести порчу на росіян.
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