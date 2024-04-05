"На Харківщині воїни ТрО побили жінку": росіяни вигадали новий фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Військові 113 ОБрТрО у Дергачах Харківської області побили жінку, коли та прийшла отримувати гуманітарну допомогу", - йдеться у фейковому повідомленні РФ.

За словами росіян, жінці нібито потрібна операція.

"Насправді це чергова цинічна брехня російських пропагандистів. Вони використали фотографію жительки Дергачів, яка є інвалідом і потребує допомоги, та вигадали цю історію", - з'ясував ЦПД.

Пропагандисти вже не вперше поширюють фейки задля дискредитації ЗСУ. Росіяни прагнуть налаштувати цивільних проти військових.