У харківській школі учні роблять ляльки вуду, щоб навести на росіян порчу: ЦПД спростував фейк РФ

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Вказано, що російські telegram-канали почали поширювати інформацію, що, мовляв, замполіт 15 прикордонного загону ДПС України проводив заняття з виготовлення ляльок вуду в одній з харківських шкіл, щоб в майбутньому нібито наводити порчу на росіян.

"Це чергова хвора вигадка російських пропагандистів, які страждають на дефіцит фантазії. Насправді молодь Новобаварського району Харкова відвідала майстер-клас під назвою "Оберіг для воїна" з виготовлення ляльки-мотанки. Крім цього, військових на цьому заході не було взагалі", - розповіли з ЦПД.

Там наголосили, що російські пропагандисти поширюють подібні фейки, щоб підживити ненависть росіян до українців та сформувати негативне ставлення до українських військовослужбовців.