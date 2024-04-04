У харківській школі учні роблять ляльки вуду, щоб навести на росіян порчу: ЦПД спростував фейк РФ
Російська пропаганда вигадала фейк, у якому стверджує, що харківські школярі роблять ляльки вуду, щоб навести порчу на росіян
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
Вказано, що російські telegram-канали почали поширювати інформацію, що, мовляв, замполіт 15 прикордонного загону ДПС України проводив заняття з виготовлення ляльок вуду в одній з харківських шкіл, щоб в майбутньому нібито наводити порчу на росіян.
"Це чергова хвора вигадка російських пропагандистів, які страждають на дефіцит фантазії. Насправді молодь Новобаварського району Харкова відвідала майстер-клас під назвою "Оберіг для воїна" з виготовлення ляльки-мотанки. Крім цього, військових на цьому заході не було взагалі", - розповіли з ЦПД.
Там наголосили, що російські пропагандисти поширюють подібні фейки, щоб підживити ненависть росіян до українців та сформувати негативне ставлення до українських військовослужбовців.
- Раніше російська пропаганда вигадала новий безглуздий фейк, нібито у школах Сумщини готують дітей-диверсантів.
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