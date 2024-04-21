На Харківщині знешкодили 250-кілограмову керовану авіабомбу
У Харківській області піротехніки знешкодили 250-кілограмову керовану авіабомбу, яка влучила у цивільне приміщення у Золочівській громаді
Про це повідомили в ДСНС України.
"У Золочівській громаді Харківської області піротехніки ДСНС вилучили та знищили керовану авіабомбу КАБ-250", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що авіабомба поцілила у цивільне приміщення, де працювали люди, але не здетонувала.
За допомогою спецтранспорту піротехніки вилучили та перевезли бомбу за межу населеного пункту та знищили її.
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