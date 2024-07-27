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На Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на невідомій вибухівці: один із них загинув

Юлія Лаврук
27 липня, 2024 субота
18:52
Війна з Росією

У Музиківці на Херсонщині двоє чоловіків підірвались через вибух невідомого предмету. Один із них загинув, іншого шпиталізували до лікарні

Зміст

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що внаслідок детонації 57-річний місцевий житель отримав травми, несумісні з життям. 

Також 53-річного чоловіка шпиталізували до лікарні з численними пораненнями, вибуховою та черепно-мозковою травмами. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.

  • У селі Стариця Вовчанської громади, що на Харківщині, шість людей підірвалися на російській розтяжці.
Теги:
Суспільство
Україна
Херсонщина
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