На Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на невідомій вибухівці: один із них загинув
У Музиківці на Херсонщині двоє чоловіків підірвались через вибух невідомого предмету. Один із них загинув, іншого шпиталізували до лікарні
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що внаслідок детонації 57-річний місцевий житель отримав травми, несумісні з життям.
Також 53-річного чоловіка шпиталізували до лікарні з численними пораненнями, вибуховою та черепно-мозковою травмами. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.
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