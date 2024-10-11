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На Херсонщині з 15 жовтня посилять комендантську годину

Юлія Лаврук
11 жовтня, 2024 п'ятниця
12:42
Війна з Росією комендантська година

На Херсонщині з 15 жовтня продовжать комендантську годину. Вона триватиме з 20:00 до 06:00

Зміст

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, відповідне рішення прийняли на черговому засіданні Ради оборони Херсонщини.

"Вирішили подовжити комендантську годину в області. З 15 жовтня вона триватиме з 20:00 до 06:00", - написав Прокудін.

Очільник ОВА пояснив, що це пов’язано зі зменшенням світлового дня та безпекою громадян.

  • З 7 жовтня у населеному пункті Костянтинівка (Донецька область) комендантська година триває 20 годин на добу.
Теги:
Суспільство
Україна
Херсонщина
комендантська година
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