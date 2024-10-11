На Херсонщині з 15 жовтня посилять комендантську годину
На Херсонщині з 15 жовтня продовжать комендантську годину. Вона триватиме з 20:00 до 06:00
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, відповідне рішення прийняли на черговому засіданні Ради оборони Херсонщини.
"Вирішили подовжити комендантську годину в області. З 15 жовтня вона триватиме з 20:00 до 06:00", - написав Прокудін.
Очільник ОВА пояснив, що це пов’язано зі зменшенням світлового дня та безпекою громадян.
- З 7 жовтня у населеному пункті Костянтинівка (Донецька область) комендантська година триває 20 годин на добу.
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