На Херсонщині з 15 жовтня посилять комендантську годину

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, відповідне рішення прийняли на черговому засіданні Ради оборони Херсонщини.

"Вирішили подовжити комендантську годину в області. З 15 жовтня вона триватиме з 20:00 до 06:00", - написав Прокудін.

Очільник ОВА пояснив, що це пов’язано зі зменшенням світлового дня та безпекою громадян.