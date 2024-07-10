На Херсонщині з окупації вдалося повернути 7 дітей та їхні родини

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути шість хлопчиків та одну дівчинку. Це діти віком від 9 до 17 років.

"Діти та їхні батьки з жахом розповіли про те, що їм довелося пережити на тимчасово окупованій Херсонщині. Це - знущання, обшуки й погрози. На щастя, зараз вже діти й дорослі в безпеці, попереду в них - тривалий процес відновлення. Вони отримують необхідну медичну та психологічну допомогу", - написав голова області.

Він розповів, що над їхнім поверненням працювала команда благодійної організації Save Ukraine.

За словами Олександра Прокудіна, від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію із тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалось повернути 146 дітей.