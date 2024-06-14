На Херсонщині жінка пішки втекла з окупації: подробиці
Жінка пішки втекла з окупації на Херсонщині, вийшовши на вцілілу частину Антонівського мосту, звідки її евакуювали українські військові
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський Укрінформу.
Попри все, за його словами, такі неузгоджені дії ризиковані були для цієї жінки і для інших людей, які можуть намагатися повторити цей подвиг.
"Також це великий ризик для хлопців, які виконували рятувальну операцію, - там все прострілюється. І після того розголосу, який був після цієї події, то, зрозуміло, що може бути команда з боку російських військових стосовно того, щоб не давати можливості повторити таке", - зауважив Соболевський.
Наразі він не має більше інформації про цю жінку.
Заступник голови облради наголосив, що кожен український громадянин, який повернуся з тимчасово окупованої території - це вже маленька перемога, тому що ці люди перебувають щоденно під дуже великими ризиками. Росія намагається на ТОТ інтегрувати людей у свою систему, зробити їх "такими ж зомбі", як і своє, російське населення, пояснює Соболевський.
Посадовець зазначив, що є різні обставини, чому люди лишаються в окупації: є ті, хто фізично не може виїхати, наприклад, у кого є важкохворі родичі, у когось ще інші вагомі обставини.
"Ми не повинні допускати ситуацію, коли у населення буде складатися думка, що люди, які лишилися на ТОТ і тривалий час перебувають в окупації, що це не є вже наші люди, що вони не є українцями, не є патріотами. Це не відповідає дійсності", - наголосив Соболевський.
Він підкреслив, що є й певний відсоток зрадників, які йдуть "куди вітер подує". Але на ТОТ дуже багато українців, які чекають на ЗСУ та звільнення, і Україна має їх зараз максимально підтримувати.
- РФ оголошує свої плани завзести на тимчасово окуповані території Запорізької області щонайменше 50 тис. осіб - представників народів, які живуть у РФ, та росіян. За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, ворог робить це з метою змінити етнічний склад населення.
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