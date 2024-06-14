На Херсонщині жінка пішки втекла з окупації: подробиці

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський Укрінформу.

Попри все, за його словами, такі неузгоджені дії ризиковані були для цієї жінки і для інших людей, які можуть намагатися повторити цей подвиг.

"Також це великий ризик для хлопців, які виконували рятувальну операцію, - там все прострілюється. І після того розголосу, який був після цієї події, то, зрозуміло, що може бути команда з боку російських військових стосовно того, щоб не давати можливості повторити таке", - зауважив Соболевський.

Наразі він не має більше інформації про цю жінку.

Заступник голови облради наголосив, що кожен український громадянин, який повернуся з тимчасово окупованої території - це вже маленька перемога, тому що ці люди перебувають щоденно під дуже великими ризиками. Росія намагається на ТОТ інтегрувати людей у свою систему, зробити їх "такими ж зомбі", як і своє, російське населення, пояснює Соболевський.

Посадовець зазначив, що є різні обставини, чому люди лишаються в окупації: є ті, хто фізично не може виїхати, наприклад, у кого є важкохворі родичі, у когось ще інші вагомі обставини.

"Ми не повинні допускати ситуацію, коли у населення буде складатися думка, що люди, які лишилися на ТОТ і тривалий час перебувають в окупації, що це не є вже наші люди, що вони не є українцями, не є патріотами. Це не відповідає дійсності", - наголосив Соболевський.

Він підкреслив, що є й певний відсоток зрадників, які йдуть "куди вітер подує". Але на ТОТ дуже багато українців, які чекають на ЗСУ та звільнення, і Україна має їх зараз максимально підтримувати.