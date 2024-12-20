На Київщині російські дрони знищили склад замороженої продукції "Сільпо"
У ніч на п'ятницю, 20 грудня, в Бориспільському районі Київської області внаслідок атаки російських дронів був знищений склад замороженої продукції мережі "Сільпо"
Про це повідомила компанія Fozzy Group на своїй сторінці у Facebook.
"У ніч на 20 грудня внаслідок атаки БПЛА ворог зруйнував один зі складів мережі "Сільпо", на якому зберігалася заморожена продукція. Найважливіше — люди не постраждали", - зазначили у Fozzy Group.
Однак, згідно з повідомленням, унаслідок атаки спалахнула пожежа, у результаті чого було знищено товари на суму понад 400 млн грн.
"Наша команда працює над переналаштуванням логістики. Робимо все, щоб доставляти улюблені продукти для наших гостей. Дякуємо всім, хто боронить нашу країну від ворога. Дякуємо рятувальникам за мужність і професіоналізм. Дякуємо нашим Гостям і партнерам за підтримку. Тримаємося разом. Віримо в Україну", - додали в компанії.
- Уранці 20 грудня російська армія запустила по Україні ракети. У декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків, унаслідок чого загинула людина, ще 13 осіб постраждали.
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