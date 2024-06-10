На кордоні з Харківщиною окупанти розмістили загородзагони з кадировців, - ОСУВ "Хортиця"
Російська Федерація на кордоні з Харківською областю виставила загороджувальні загони з кадировців, аби підтримувати перегрупування своїх військ
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.
"Є інформація, що вони будуть розміщувати ці підрозділи (кадировців, - ред.) для підтримки перегрупування своїх військ. Ворог дотримується тактики виставлення загороджувальних загонів із числа особового складу цього підрозділу "Ахмат". Звичайно, будуть розміщені вони десь на кордонах або поблизу кордонів із північчю Харківщини", - пояснив він.
За словами Волошина, росіяни виставляють загони на кордоні з Харківщиною, оскільки там ЗС РФ зазнали втрат і є розбитими. Тому щоб підтримувати свої дії, окупант "змушений маневрувати резервами, переміщувати підрозділи в районі лінії нашого держкордону і поповнювати свої сили та засоби за рахунок резервів від повітряно-десантних військ РФ і також 11 та 44 армійських корпусів РФ".
- Раніше стало відомо, що станом на травень у проросійських чеченських підрозділах в Україні служать близько 9 тисяч особового складу. Також кадировці продовжують навчати російських солдатів.
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