На Курському напрямку сили ППО збили ворожий безпілотник "Оріон"
Сили протиповітряної оборони у суботу, 31 серпня, збили російський безпілотний літальний апарат "Оріон" на Курському напрямку
Про це повідомили Повітряні сили України.
Як йдеться у повідомленні, це сталося сьогодні близько 11:00. У Повітряних силах зазначили, що уже збивали БПЛА цього типу на інших напрямках.
Безпілотник "Оріон" перебуває на озброєнні російської армії з 2020 року. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі.
Його вага - 1150 кг, а бойове навантаження 200 кг. Крім того, на цьому БПЛА може бути оснащено до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема, і ракет "повітря-поверхня".
- У ніч проти суботи, 31 серпня, російські війська запустили для удару по Україні ракети й безпілотники. Оборонцям неба вдалося знищити 25 ворожих "шахедів", решта впали самостійно.
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