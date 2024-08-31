На Курському напрямку сили ППО збили ворожий безпілотник "Оріон"

Про це повідомили Повітряні сили України.

Як йдеться у повідомленні, це сталося сьогодні близько 11:00. У Повітряних силах зазначили, що уже збивали БПЛА цього типу на інших напрямках.

Безпілотник "Оріон" перебуває на озброєнні російської армії з 2020 року. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі.

Його вага - 1150 кг, а бойове навантаження 200 кг. Крім того, на цьому БПЛА може бути оснащено до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема, і ракет "повітря-поверхня".