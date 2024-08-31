Сили ППО знищили 24 "шахеди", якими росіяни вночі атакували Україну

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



Зазначається, що цієї ночі ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької області РФ, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 52 ударними БПЛА типу Shahed-131/136, запущеними з Курської області.

Військовим удалося збити 24 ударних російських БПЛА, ще 25 упали самостійно.

У Повітряних силах додають, що два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один - у Білорусь.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала в Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.