Сили ППО знищили 24 "шахеди", якими росіяни вночі атакували Україну
У ніч проти суботи, 31 серпня, російські війська запустили для удару по Україні ракети й безпілотники. Оборонцям неба вдалося знищити 25 ворожих "шахедів", решта впали самостійно
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що цієї ночі ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької області РФ, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 52 ударними БПЛА типу Shahed-131/136, запущеними з Курської області.
Військовим удалося збити 24 ударних російських БПЛА, ще 25 упали самостійно.
У Повітряних силах додають, що два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один - у Білорусь.
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Протиповітряна оборона працювала в Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.
- Російська окупаційна армія вночі та зранку суботи, 31 серпня, атакувала Україну ракетами та ударними безпілотниками. У столиці повітряна тривога оголошувалася чотири рази. Детальніше про наслідки атаки читайте за посиланням.
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