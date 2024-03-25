На Мар'їнському напрямку росіяни намагаються розвивати наступальні дії в сторону Георгіївки, - "Легіон Свободи"
Сергій Воронов, офіцер "Легіону Свободи" повідомив, що окупанти намагаються розвивати наступальні дії з Мар'їнського напрямку
Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".
"Росія намагається йти з Мар'їнського напрямку в сторону Георгіївки і звідти, як плацдарм, розвивати свої наступальні дії. Біля Георгіївки вже давно не було легко, але останнім часом ворог тисне постійно. Завжди відбуваються навали. Росіяни намагаються просунутися в сторону Курахового. Вочевидь, це є одним із таких стратегічних напрямків, куди ворог намагається просуватися. Тому на цьому напрямку постійно відчувається тиск", - зазначив Воронов.
Офіцер "Легіону Свободи" назвав найгарячіші точки напрямку на сьогодні.
"Ворог вже традиційно тисне на українські населені пункти, такі як Первомайське. Це одна з найгарячіших ділянок фронту. Так само гаряче сьогодні біля Новомихайлівки. Ворог тисне і на півдні від Красногорівки. На нашому напрямку це найгарячіші населенні пункти", - додав він.
- 25 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.
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