На Мар'їнському напрямку росіяни намагаються розвивати наступальні дії в сторону Георгіївки, - "Легіон Свободи"

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Росія намагається йти з Мар'їнського напрямку в сторону Георгіївки і звідти, як плацдарм, розвивати свої наступальні дії. Біля Георгіївки вже давно не було легко, але останнім часом ворог тисне постійно. Завжди відбуваються навали. Росіяни намагаються просунутися в сторону Курахового. Вочевидь, це є одним із таких стратегічних напрямків, куди ворог намагається просуватися. Тому на цьому напрямку постійно відчувається тиск", - зазначив Воронов.

Офіцер "Легіону Свободи" назвав найгарячіші точки напрямку на сьогодні.

"Ворог вже традиційно тисне на українські населені пункти, такі як Первомайське. Це одна з найгарячіших ділянок фронту. Так само гаряче сьогодні біля Новомихайлівки. Ворог тисне і на півдні від Красногорівки. На нашому напрямку це найгарячіші населенні пункти", - додав він.