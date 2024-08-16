На Миколаївщині дрон влучив у поліцейське авто: троє поранених

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Фото: npu.gov.ua

Троє співробітників відділення поліції №7 Миколаївського районного управління приїхали до мешканців села в Куцурубській громаді області, щоб задокументувати наслідки ворожої атаки FPV-дронами. У цей момент військові РФ завдали повторного удару безпілотником по службовому автомобілю. Поліцейські дістали вибухові поранення. Нині вони перебувають на лікуванні, їхньому життю нічого не загрожує.

Фото: npu.gov.ua

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.