На Миколаївщині дрон влучив у поліцейське авто: троє поранених
На Миколаївщині російський дрон атакував службовий автомобіль поліцейських, які приїхали документувати наслідки попередньої атаки
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.
Фото: npu.gov.ua
Троє співробітників відділення поліції №7 Миколаївського районного управління приїхали до мешканців села в Куцурубській громаді області, щоб задокументувати наслідки ворожої атаки FPV-дронами. У цей момент військові РФ завдали повторного удару безпілотником по службовому автомобілю. Поліцейські дістали вибухові поранення. Нині вони перебувають на лікуванні, їхньому життю нічого не загрожує.
Фото: npu.gov.ua
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
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