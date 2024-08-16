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ППО збила над Дніпропетровщиною 2 ворожі ракети

Юлія Юліна
16 серпня, 2024 п'ятниця
18:57
Війна з Росією збита ракета

Удень 16 серпня українська ППО збила над Дніпропетровською областю дві російські ракети. Люди внаслідок ворожих атак не постраждали

Зміст

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Оборонці неба збили над областю  ворожі ракети. Дякую ПВК "Схід" за роботу", - написав він.

Водночас, за даними чиновника, внаслідок ракетних атак у Дніпровському районі виникло кілька пожеж, але минулося без загиблих і постраждалих. 

"Від артобстрілів і атак дронами-камікадзе потерпала Нікопольщина. Райцентр, Покровська, Мирівська, Марганецька громади. Пошкоджені інфраструктура, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто", - написав Лисак.

За його даними, люди не постраждали.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

 
  • 9 серпня в Нікополі внаслідок влучання дрона дістав поранення півторарічний хлопчик.
Теги:
Новини
Україна
Дніпропетровщина
окупанти
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