ППО збила над Дніпропетровщиною 2 ворожі ракети

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Оборонці неба збили над областю ворожі ракети. Дякую ПВК "Схід" за роботу", - написав він.

Водночас, за даними чиновника, внаслідок ракетних атак у Дніпровському районі виникло кілька пожеж, але минулося без загиблих і постраждалих.

"Від артобстрілів і атак дронами-камікадзе потерпала Нікопольщина. Райцентр, Покровська, Мирівська, Марганецька громади. Пошкоджені інфраструктура, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто", - написав Лисак.

За його даними, люди не постраждали.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA