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На Миколаївщині українські бійці знищили два розвідувальні дрони ворога

24 березня, 2024 неділя
21:00
Війна з Росією ЗСУ. ППО

У неділю, 24 березня, українські сили протиповітряної оборони півдня України знищили два розвідувальні безпілотники Росії у Миколаївській області

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

Зазначається, що військові знищили ворожі дрони SuperCam та ще один невстановлений БпЛА оперативно-тактичного рівня.

"Протягом дня, 24 березня 2024 року, на Миколаївщині протиповітряною обороною півдня України знищено 2 російські розвідувальні БПЛА - 1 Supercam та 1 безпілотник оперативно-тактичного рівня", - повідомили українські бійці.

  • Цього ж дня російські окупанти випустили по Україні ударні БПЛА і крилаті ракети. Силам протиповітряної оборони України вдалося знищити 43 повітряні цілі ворога.

Теги:
Україна
ППО
російська армія
ЗСУ
Миколаївщина
безпілотник
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