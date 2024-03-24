На Миколаївщині українські бійці знищили два розвідувальні дрони ворога
У неділю, 24 березня, українські сили протиповітряної оборони півдня України знищили два розвідувальні безпілотники Росії у Миколаївській області
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
Зазначається, що військові знищили ворожі дрони SuperCam та ще один невстановлений БпЛА оперативно-тактичного рівня.
"Протягом дня, 24 березня 2024 року, на Миколаївщині протиповітряною обороною півдня України знищено 2 російські розвідувальні БПЛА - 1 Supercam та 1 безпілотник оперативно-тактичного рівня", - повідомили українські бійці.
- Цього ж дня російські окупанти випустили по Україні ударні БПЛА і крилаті ракети. Силам протиповітряної оборони України вдалося знищити 43 повітряні цілі ворога.
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