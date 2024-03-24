Нічна атака РФ на Україну: Повітряні сили знищили 25 "шахедів" і 18 ворожих ракет
Уночі неділі, 24 березня, російські окупанти випустили по Україні ударні БПЛА і крилаті ракети. Силам протиповітряної оборони України вдалося знищити 43 повітряні цілі ворога
Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що окупанти атакували Україну 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС, запущених з Енгельса у РФ, а також 28 ударними БПЛА типу Shahed - райони пусків Приморсько-Ахтарськ і мис Чауда в окупованому Криму.
До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
У результаті українським охоронцям неба вдалося знищити 43 ворожі повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БПЛА Shahed-136/131 у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.
- Ввечері суботи, 23 березня, росіяни запустили ударні БПЛА і крилаті ракети для обстрілу України. У результаті атаки падіння осколків зафіксували у Київській і Дніпропетровській областях, на Львівщині атаковано обʼєкт критичної інфраструктури.
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