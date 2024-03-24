Нічна атака РФ на Україну: Повітряні сили знищили 25 "шахедів" і 18 ворожих ракет

Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що окупанти атакували Україну 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС, запущених з Енгельса у РФ, а також 28 ударними БПЛА типу Shahed - райони пусків Приморсько-Ахтарськ і мис Чауда в окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті українським охоронцям неба вдалося знищити 43 ворожі повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БПЛА Shahed-136/131 у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.