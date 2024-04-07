На Одещині українська ППО знищила два розвідувальні безпілотники
Українські бійці протягом 7 квітня знищили у небі над Одеською областю два розвідувальні безпілотники росіян
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
Зазначається, що бійці знищили Supercam та "Орлан-10".
"Упродовж дня 07 квітня 2024 року на Одещині, над акваторією Чорного моря, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 російські розвідувальні БпЛА - Supercam та "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
- Уночі 7 квітня росіяни атакували Харків ударними безпілотниками, один із "шахедів" влучив у приватний будинок, поранено 3 людей. Балістику росіяни спрямували на припортову інфраструктуру Одеси, там постраждала жінка. На Дніпропетровщині є пошкодження через падіння осколків збитих БПЛА.
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