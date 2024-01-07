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На окупованих територіях України перебувають близько 35 тисяч озброєних росгвардійців, - Спротив

7 січня, 2024 неділя
12:50
Війна з Росією Окупанти, Мелітополь

За даними українського підпілля, станом на січень 2024 року Росія зосередила на тимчасово окупованих територіях України близько 35 тисяч озброєних бійців росгвардії

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Росгвардія, після збройних сил, другий за важливістю компонент окупаційних військ РФ. Члени формування виконують роль тилових загонів для придушення громадянського спротиву. До їхніх обов’язків належать проведення фільтраційних заходів серед цивільного населення та виявлення учасників підпільного руху", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що серед 35 тисяч росгвардійців половина - це регулярні формування, що за структурою розподілені у бригаду, 5 батальйонно-тактичних груп та 44 тактичні групи. Решта - це більш ніж 100 зведених підрозділів, які на ротаційній основі завозяться з території Росії. Зведені підрозділи формуються з-поміж співробітників "ОМОН" та "СОБР".

За даними ЦНС, на озброєнні у цих підрозділів, крім службових автомобілів та бронемашин, є також танки, артилерійські системи і вертольоти. Озброєння вони застосовують проти незгодних з російською окупацією. 

Крім того, у Центрі нацспротиву додають, що такі підрозділи армії РФ залучались для охорони так званих виборчих дільниць на ТОТ під час псевдореферендуму у вересні 2022 та псевдовиборів у вересні 2023.

"На ряду з тим, що загалом ці підрозділи на території самої РФ відповідають за збереження панівного режиму Путіна та його оточення, можна стверджувати, що путінська росгвардія є російським аналогом гестапо часів третього рейху. Однозначно, саме співробітники росгвардії здійснюватимуть тиск на цивільне населення у процесі підготовки до "виборів" президента РФ, які заплановані на березень 2024 року", - наголошують в українському спротиві.

Там додають, що окрім проведення власне бойових заходів проти цивільного населення, співробітники росгвардії активно залучаються до пропагандистських заходів у навчальних закладах. Також вони відіграють роль проєкції сили постійно патрулюючи населені пункти на бойових броньованих автомобілях та в повному екіпіруванні.

  • За даними британської розвідки, росгвардія зміцнює свої ресурси та особовий склад на тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки Росії, спричинених війною проти України.
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
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