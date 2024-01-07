РФ зміцнює ресурси росгвардії на тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки країни, - британська розвідка
Росгвардія зміцнює свої ресурси та особовий склад на тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки Росії, спричинених війною проти України
Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.
У звіті відомства нагадали, що з жовтня 2023 року до складу росгвардії увійшли підрозділи приватної військової компанії "Вагнер", а 3 січня 2024 року - батальйон "Восток" з так званої ДНР.
У розвідці Британії також додали, що РФ докладає зусиль для розформування угруповання "Каскад", яке спеціалізується на використанні безпілотників, щоб підпорядкувати його частині росгвардії.
Крім того, у липні 2023 року держдума РФ дозволила росгвардії використовувати важче озброєння.
"Нові можливості разом з поповненням росгвардії досвідченими ветеранами з інших груп, ймовірно, означатимуть значне підвищення боєздатності", - зазначає британська розвідка.
- Ще у листопаді 2023 року повідомлялося, що великі підрозділи ПВК Вагнера, ймовірно, були асимільовані в командну структуру росгвардії та відновили активне вербування. Це відділення, ймовірно, очолює Павло Пригожин, син покійного власника Вагнера Євгена Пригожина.
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