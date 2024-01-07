РФ зміцнює ресурси росгвардії на тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки країни, - британська розвідка

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

У звіті відомства нагадали, що з жовтня 2023 року до складу росгвардії увійшли підрозділи приватної військової компанії "Вагнер", а 3 січня 2024 року - батальйон "Восток" з так званої ДНР.

У розвідці Британії також додали, що РФ докладає зусиль для розформування угруповання "Каскад", яке спеціалізується на використанні безпілотників, щоб підпорядкувати його частині росгвардії.

Крім того, у липні 2023 року держдума РФ дозволила росгвардії використовувати важче озброєння.

"Нові можливості разом з поповненням росгвардії досвідченими ветеранами з інших груп, ймовірно, означатимуть значне підвищення боєздатності", - зазначає британська розвідка.