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Війна з Росією: хроніка
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РФ зміцнює ресурси росгвардії на тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки країни, - британська розвідка

7 січня, 2024 неділя
09:50
Війна з Росією росгвардія

Росгвардія зміцнює свої ресурси та особовий склад на тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки Росії, спричинених війною проти України

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

У звіті відомства нагадали, що з жовтня 2023 року до складу росгвардії увійшли підрозділи приватної військової компанії "Вагнер", а 3 січня 2024 року - батальйон "Восток" з так званої ДНР.

У розвідці Британії також додали, що РФ докладає зусиль для розформування угруповання "Каскад", яке спеціалізується на використанні безпілотників, щоб підпорядкувати його частині росгвардії.

Крім того, у липні 2023 року держдума РФ дозволила росгвардії використовувати важче озброєння.

"Нові можливості разом з поповненням росгвардії досвідченими ветеранами з інших груп, ймовірно, означатимуть значне підвищення боєздатності", - зазначає британська розвідка.

  • Ще у листопаді 2023 року повідомлялося, що великі підрозділи ПВК Вагнера, ймовірно, були асимільовані в командну структуру росгвардії та відновили активне вербування. Це відділення, ймовірно, очолює Павло Пригожин, син покійного власника Вагнера Євгена Пригожина.
Росія
російська армія
Велика Британiя
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