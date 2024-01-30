На окупованих територіях України почастішали випадки смертей у в'язницях, - правозахисники
У місцях позбавлення волі на тимчасово окупованих територіях України збільшилася смертність ув'язнених за кримінальними статтями
Про це повідомляє Східна правозахисна група.
"У в'язницях, які знаходяться під контролем ФСВП Росії (Федеральна служба виконання покарань, - ред.) почастішали випадки смерті ув'язнених, які відбувають покарання за кримінальними статтями (не військовополонені та політв'язні)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що причиною смерті останнім часом стає передозування наркотиками, а також смерті на виробництві.
Правозахисники додають, що на ТОТ Росія використовує працю ув'язнених на окремих підприємствах вугільно-металургійного комплексу через брак робочої сили.
- Станом на грудень 2023 року окупанти в Криму незаконно ув’язнили 190 людей. Також окупанти поховали щонайменше 584 солдатів російської армії, з яких 456, імовірно, були громадянами України.
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