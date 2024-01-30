На окупованих територіях України почастішали випадки смертей у в'язницях, - правозахисники

Про це повідомляє Східна правозахисна група.



"У в'язницях, які знаходяться під контролем ФСВП Росії (Федеральна служба виконання покарань, - ред.) почастішали випадки смерті ув'язнених, які відбувають покарання за кримінальними статтями (не військовополонені та політв'язні)", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що причиною смерті останнім часом стає передозування наркотиками, а також смерті на виробництві.

Правозахисники додають, що на ТОТ Росія використовує працю ув'язнених на окремих підприємствах вугільно-металургійного комплексу через брак робочої сили.