На окупованій Луганщині росіянин зґвалтував та жорстоко вбив 17-річну дівчину, - росЗМІ
Росіянин зґвалтував і вбив ударом ножа в серце 17-річну дівчину Анастасію, яка проживала в тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області
Про це інформує російський Telegram-канал ASTRA.
Зазначається, що кілька днів тому в окупованих Ровеньках зникла 17-річна місцева мешканка Анастасія. 4 травня її тіло знайшли у лісосмузі в селищі Дзержинський.
За підозрою в убивстві дівчини затримали громадянина РФ, уродженця Володимирської області 33-річного Андрія Курбасова.
За даними джерела видання, чоловік зізнався, що зґвалтував дівчину в машині, а потім, злякавшись, що його зловлять, ударив її ножем у серце. Тіло підлітка Курбасов закопав і обклав камінням.
- У січні російські військові розстріляли сім’ю із трьох людей у тимчасово окупованій Кремінній на Луганщині.
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