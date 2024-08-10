На півдні сили ППО знищили два розвідувальні дрони Supercam

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

"За минулу добу, 9 серпня 2024 року, протиповітряною обороною півдня України знищено два розвідувальні БПЛА Supercam", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, російський ворог завдав авіаудару із застосуванням керованих авіаційних бомб по Херсонщині.