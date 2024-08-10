На півдні сили ППО знищили два розвідувальні дрони Supercam
Українські сили ППО протягом минулої доби знищили два ворожі розвідувальні дрони Supercam на півдні України
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
"За минулу добу, 9 серпня 2024 року, протиповітряною обороною півдня України знищено два розвідувальні БПЛА Supercam", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, російський ворог завдав авіаудару із застосуванням керованих авіаційних бомб по Херсонщині.
- У ніч з 8 на 9 серпня воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 за допомогою морського дрона MAGURA V5 знищили швидкісний катер проєкту КС 701 типу "Тунец".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.9 Купівля 40.9Продаж 41.37
- EUR Купівля 44.61Продаж 45.28
- Актуальне
- Важливе