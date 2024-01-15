На півночі України збудували близько 50 психологічних смуг перешкод для гартування бійців ЗСУ, - Наєв
У Північній операційній зоні збудовані вже близько 50 психологічних смуг перешкод для підтримки особового складу Збройних Сил у бойовій готовності
Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За його словами, психологічні смуги перешкод дають можливість не тільки загартувати бійців фізично, але і морально.
Зокрема, на Волині військовослужбовці тренуються у стрільбі зі стрілецької зброї та мінометів, керують дронами, евакуюють умовно поранених з поля бою.
"Враження дуже приємні. Хлопці навчені, вмотивовані та дуже якісно підготовлені. Вважаю, що кожного дня необхідна перемога над самим собою. Постійна готовність до бойових дій збереже життя і забезпечить якісне виконання завдань у майбутньому". - наголосив генерал-лейтенант.
- Як повідомлялося раніше, росіяни продовжують обстрілювати з територій Брянської, Курської та Бєлгородської областей, розгорнувши на кордоні близько 19 тисяч військових.
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