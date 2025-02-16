На Покровському напрямку росіяни навмисно псують своє озброєння, саботуючи бойові дії, - партизани

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Партизани зі складу військовослужбовців ЗС РФ повідомляють, що за останні півтора місяця щонайменше 12 одиниць техніки вийшли з ладу внаслідок саботажу: 5 бойових машин піхоти та 2 танки Т-72 були пошкоджені ще до виходу на бойові позиції, а 4 вантажівки та 1 БТР стали непридатними після "раптових" поломок двигунів та трансмісій.

Особливо активно саботаж проявляється серед військовослужбовців 37-ї ОМСБр та 5-ї ОТБр, які вже неодноразово фіксувалися за відмовою виконувати накази та навмисним виведенням техніки з ладу. Командування ЗС РФ вже розпочало розслідування цих інцидентів.

"Не останню роль цих актів саботажу зіграли наші агенти, кількість яких постійно зростає. Їм вдається виводити техніку з ладу завдяки детальним інструкціям, які ми передаємо. Ми підготували відеоуроки, які пояснюють, як легко та непомітно виводити з ладу техніку", - прокоментували у спротиві.