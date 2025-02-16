На Покровському напрямку росіяни навмисно псують своє озброєння, саботуючи бойові дії, - партизани
Росіяни активно саботують бойові дії на Покровському напрямку. Щодня фіксуються випадки виведення з ладу бронетехніки, пошкодження артилерії та навмисного псування озброєння
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Партизани зі складу військовослужбовців ЗС РФ повідомляють, що за останні півтора місяця щонайменше 12 одиниць техніки вийшли з ладу внаслідок саботажу: 5 бойових машин піхоти та 2 танки Т-72 були пошкоджені ще до виходу на бойові позиції, а 4 вантажівки та 1 БТР стали непридатними після "раптових" поломок двигунів та трансмісій.
Особливо активно саботаж проявляється серед військовослужбовців 37-ї ОМСБр та 5-ї ОТБр, які вже неодноразово фіксувалися за відмовою виконувати накази та навмисним виведенням техніки з ладу. Командування ЗС РФ вже розпочало розслідування цих інцидентів.
"Не останню роль цих актів саботажу зіграли наші агенти, кількість яких постійно зростає. Їм вдається виводити техніку з ладу завдяки детальним інструкціям, які ми передаємо. Ми підготували відеоуроки, які пояснюють, як легко та непомітно виводити з ладу техніку", - прокоментували у спротиві.
- Оператори виявили сховок противника з мінометом та боєкомплектом й передали координати артилерії, яка успішно відпрацювала і знищила ціль.
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