На Покровському напрямку ворога чекатиме несподіванка, - офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький

Таку думку висловив офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в етері телеканалу "Еспресо".

"На напрямку Новогродівки у росіян є певні успіхи. Наразі противник намагається прорватися на трасу Покровськ – Карлівка поблизу населеного пункту Миколаївка. Саме тут вони дуже активно намагаються чогось досягти. Це найбільш небезпечна ділянка на Покровському напрямку. Однак враховуючи деякі обставини, ворога на цьому напрямку очікує несподіванка. Це моя думка, і я можу її підтвердити тим, що наші командири повністю віддаються своїй роботі та передбачають всі можливі сценарії. Якщо ми бачимо хоч одного окупанта, по ньому наноситься вогневе ураження, щоб не давати можливості створювати небезпеку поруч з нами", - зазначив він.

Безпосередньо на напрямку, де перебуває бригада у складі тактичної групи "Красногорівка", ситуація без змін, каже Цехоцький.

"Ми реально тримаємо лінію оборони, противник не має жодних шансів її прорвати. Так, ворог наблизився ще ближче до Покровська. Ми можемо відступити, віддати якийсь маленький населений пункт чи програти маленький бій, але головна задача – виграти війну. Не треба заважати військовим виконувати свої задачі. Коли адміністрація закликає до евакуації, треба своєчасно це робити, а не намагатися це зробити пізніше під обстрілами, ризикуючи життям. В цілому, крапка ще не поставлена. Просування по 100 метрів і десятки кілометрів на Курському, Брянському та Білгородському напрямках – все одно свідчать про те, що ворог вже програв", - резюмував офіцер 59-ї ОМБр.