На ринках у російському Красноярську силовики вручили повістки понад 90 іноземцям з паспортами РФ
У російському Красноярську силовики провели рейди на місцевих ринках. У результаті там затримали 520 людей, зокрема 417 іноземців, частині з яких вручили повістки до армії РФ
Про це пише видання "Настоящее время" з посиланням на управління слідчого комітету по Красноярському краю і Республіці Хакасія.
Зазначається, що серед затриманих виявилися громадяни Узбекистану, Азербайджану, Таджикистану і Киргизстану. Стверджується, що вони перебували у РФ "з порушеннями міграційного законодавства".
Крім того, 92 затриманих під час рейду мали набуте громадянство Росії. Їм силовики вручили повістки до військкоматів.
Видання нагадує, що у серпні 2024 року російський диктатор Володимир Путін підписав закон про обовʼязкову постановку на військовий облік після набуття російського громадянства. А голова СК Росії Олександр Бастрикін раніше заявляв, що ті, хто отримує російське громадянство, отримують не тільки права, "але й конституційний обов’язок із захисту країни, що їх прийняла".
- Раніше видання Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до міноборони РФ і Кремля повідомляло, що в російській армії фіксується дефіцит солдатів на тлі найвищих втрат із початку повномасштабного вторгнення в Україну. Через це влада РФ може оголосити нову хвилю мобілізації.
- Водночас прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська влада не обговорює нову мобілізацію в країні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.19 Купівля 41.19Продаж 41.64
- EUR Купівля 45.66Продаж 46.31
- Актуальне
- Важливе