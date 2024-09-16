На ринках у російському Красноярську силовики вручили повістки понад 90 іноземцям з паспортами РФ

Про це пише видання "Настоящее время" з посиланням на управління слідчого комітету по Красноярському краю і Республіці Хакасія.

Зазначається, що серед затриманих виявилися громадяни Узбекистану, Азербайджану, Таджикистану і Киргизстану. Стверджується, що вони перебували у РФ "з порушеннями міграційного законодавства".

Крім того, 92 затриманих під час рейду мали набуте громадянство Росії. Їм силовики вручили повістки до військкоматів.

Видання нагадує, що у серпні 2024 року російський диктатор Володимир Путін підписав закон про обовʼязкову постановку на військовий облік після набуття російського громадянства. А голова СК Росії Олександр Бастрикін раніше заявляв, що ті, хто отримує російське громадянство, отримують не тільки права, "але й конституційний обов’язок із захисту країни, що їх прийняла".