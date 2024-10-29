На Сіверському напрямку не буває спокійно, - командир підрозділу БПЛА Барна
Командир підрозділу БПЛА "БАРНІ" мотопіхотного батальйону 10 ОГШБр "Едельвейс" Степан Барна зазначив, що на Сіверському напрямку ворог застосовує піхотні штурми та атаки із залученням техніки
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Бригада незмінно перебуває на Сіверському напрямку. Здійснюємо заходи, спрямовані на оборону української землі від окупанта. Працюємо вдень і вночі, виконуючи завдання, поставлені державою і командуванням. На Сіверському напрямку не буває спокійно", - зауважив Барна.
За словами командира підрозділу БПЛА, ворог намагається здійснювати розвідувальні або штурмові дії — це відбувається практично цілодобово.
"Це можуть бути піхотні штурми або масові атаки із залученням додаткових сил окупанта, включаючи авіацію, реактивну артилерію, ствольну артилерію, міномети", - додав Барна.
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