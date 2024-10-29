На Сіверському напрямку не буває спокійно, - командир підрозділу БПЛА Барна

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Бригада незмінно перебуває на Сіверському напрямку. Здійснюємо заходи, спрямовані на оборону української землі від окупанта. Працюємо вдень і вночі, виконуючи завдання, поставлені державою і командуванням. На Сіверському напрямку не буває спокійно", - зауважив Барна.

За словами командира підрозділу БПЛА, ворог намагається здійснювати розвідувальні або штурмові дії — це відбувається практично цілодобово.

"Це можуть бути піхотні штурми або масові атаки із залученням додаткових сил окупанта, включаючи авіацію, реактивну артилерію, ствольну артилерію, міномети", - додав Барна.