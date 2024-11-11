На Ставці ухвалили рішення збільшити кількість мобільних вогневих груп ППО

Про це він повідомив у Telegram.

Так, Зеленський заслухав доповідь щодо подальшого посилення ППО - під час Ставки ухвалили рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для Росії.

"Була доповідь щодо комплексної програми проти російських КАБів. Є перспективні технологічні рішення", - заявив президент.

За його словами, він також заслухав доповідь щодо поточного стану української ракетної програми, зокрема, розробки власних керованих авіабомб.

Водночас Зеленський дізнався про рішення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про суттєве посилення найскладніших напрямків - Курахівського та Покровського. Тим часом на Курщині ЗСУ продовжують стримувати за межами України майже 50-тисячне вороже угруповання.