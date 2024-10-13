На столичній Площі Слави зібралися на підтримку українських військовополонених
У неділю, 13 жовтня, на Площі Слави у Києві родини полонених українських військових, зокрема бригади "Азов", вийшли на щотижневий мітинг із закликами до звільнення їхніх захисників
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Організаторами акції, як зазвичай, виступили родини полонених військових та небайдужі українці.
Як передає кореспондентка Еспресо, у столиці в районі Площі Слави та поблизу станції метро "Арсенальна" відбулася щотижнева акція на підтримку військовополонених "Не мовчи, полон вбиває".
На плакатах у людей можна побачити написи: "Ви їх надія на волю!", "Чекаємо на інших героїв", "Їх свобода починається з тебе", "Вони зробили, що мали. А ти?".
Фото: Катерина Галко
- У неділю, 6 жовтня, у Києві на майдані Незалежності пройшла масштабна мирна акція на підтримку військовослужбовців Територіальної оборони України та їхніх родин.
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