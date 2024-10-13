На столичній Площі Слави зібралися на підтримку українських військовополонених

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Організаторами акції, як зазвичай, виступили родини полонених військових та небайдужі українці.

Як передає кореспондентка Еспресо, у столиці в районі Площі Слави та поблизу станції метро "Арсенальна" відбулася щотижнева акція на підтримку військовополонених "Не мовчи, полон вбиває".

На плакатах у людей можна побачити написи: "Ви їх надія на волю!", "Чекаємо на інших героїв", "Їх свобода починається з тебе", "Вони зробили, що мали. А ти?".

Фото: Катерина Галко