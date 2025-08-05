На Сумщині виявили ударний дрон, до якого росіяни прикріпили касети з протитанковими мінами

Про це повідомила Національна поліція.

"На Сумщині виявлено збитий Силами оборони України ворожий ударний безпілотник, у якого під крилами були закріплені касети з протитанковими мінами ПТМ-3. Таким методом ворог може віддалено мінувати дороги, сільськогосподарські угіддя тощо", – розповіли правоохоронці.

У матеріалі пояснили: ПТМ-3 – невелика за розміром міна, яка має магнітний детонатор у пластиковому корпусі й реагує на техніку, яка проїжджає або перебуває поруч.

"Поліція закликає громадян бути уважними та обережними! Особливо це стосується водіїв будь-якої техніки, яка працює на полях, а також здійснює рух польовими дорогами, на яких через трав’яну рослинність обмежена видимість дорожнього полотна", – наголошують у матеріалі.

Нацполіція нагадує, що у випадку виявлення такої міни потрібно негайно зупинити транспортний засіб, відійти на безпечну відстань та повідомити поліцію за номером 102.