На Сумщині виявили ударний дрон, до якого росіяни прикріпили касети з протитанковими мінами
У Сумській області на збитому ворожому ударному БПЛА виявили закріплені касети з протитанковими мінами ПТМ-3
Про це повідомила Національна поліція.
"На Сумщині виявлено збитий Силами оборони України ворожий ударний безпілотник, у якого під крилами були закріплені касети з протитанковими мінами ПТМ-3. Таким методом ворог може віддалено мінувати дороги, сільськогосподарські угіддя тощо", – розповіли правоохоронці.
У матеріалі пояснили: ПТМ-3 – невелика за розміром міна, яка має магнітний детонатор у пластиковому корпусі й реагує на техніку, яка проїжджає або перебуває поруч.
"Поліція закликає громадян бути уважними та обережними! Особливо це стосується водіїв будь-якої техніки, яка працює на полях, а також здійснює рух польовими дорогами, на яких через трав’яну рослинність обмежена видимість дорожнього полотна", – наголошують у матеріалі.
Нацполіція нагадує, що у випадку виявлення такої міни потрібно негайно зупинити транспортний засіб, відійти на безпечну відстань та повідомити поліцію за номером 102.
- 5 серпня Україна офіційно звернулася до уряду Індії та ЄС щодо електронних компонентів, виготовлених або зібраних індійськими компаніями, які виявили в дронах Shahed.
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