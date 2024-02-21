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На Сумщині встановлюють додаткові тимчасові обмеження перебування поблизу кордону, - ОВА

21 лютого, 2024 середа
20:03
Війна з Росією Сумщина

У Сумській області встановлюють додаткові обмеження особливого режиму в межах 5-кілометрової зони від державного кордону

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Відповідний наказ підписав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх та командир оперативно-тактичного угруповання "Суми".

"У період з 26 лютого 2024 року до завершення дії правового режиму воєнного стану встановити на території Сумської області додаткові тимчасові обмеження особливого режиму", - йдеться в наказі.

Він передбачає, що в межах 5-кілометрової зони від кордону з РФ заборонено: вільний вʼїзд (допуск), перебування, проживання чи пересування осіб і провадження робіт, які не повʼязані з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, проведенням аварійних, рятувальних робіт, наданням екстреної медичної допомоги, реагуванням на правопорушення, їх попередженням, розкриттям, а також розслідуванням.

Водночас наказ забороняє проводити роботи, що не стосуються виконання завдань у ході підготовки та ведення операції (бойових дій), а також охорони держкордону.

  • 3 лютого повідомлялося, що у Сумській області заборонили рух цивільних автівок ділянками доріг біля прикордоння з Росією.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Сумщина
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