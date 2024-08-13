На Сумщині ввели обмеження на переміщення громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні
У вівторок, 13 серпня, для усіх громадян запровадили обмеження на переміщення у двадцятикілометровій зоні вздовж кордону з Росією у Сумській області
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"Військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі таке рішення пояснили збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців.
Зазначається, що відтепер допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.
"Прохання з розумінням поставитися до запровадження таких тимчасових обмежувальних заходів", - наголосили військові.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.57
- EUR Купівля 44.9Продаж 45.53
- Актуальне
- Важливе