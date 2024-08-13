На Сумщині ввели обмеження на переміщення громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі таке рішення пояснили збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців.



Зазначається, що відтепер допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.



"Прохання з розумінням поставитися до запровадження таких тимчасових обмежувальних заходів", - наголосили військові.