На світанку 1 серпня росіяни атакували Ізюм та село на Харківщині: є загиблий та постраждала
На світанку 1 серпня російська армія обстріляла село Новоосинове Куп’янського району Харківської області: загинув чоловік
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що обстріл стався о 5:13.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено гараж, автівка, два приватні будинки. Загинув чоловік - дані встановлюють", - написав голова ОВА.
Також він розповів, що 1 серпня о 00:15 росіяни атакували ракетою "Іскандер-М" місто Ізюм. Там внаслідок ракетного удару постраждала жінка 58 років.
- Російські окупанти у середу, 31 липня, обстріляли КАБами селище Великий Бурлук на Харківщині. Внаслідок атаки загинула дружина рятувальника, а їхній 10-річний син отримав поранення.
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