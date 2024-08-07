"На території РФ триватимуть бойові дії, далі буде": військовослужбовець Варченко про рейд у Курську область

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, експерт з питань національної безпеки Іван Варченко в етері телеканалу "Еспресо".

"Звичайно, ситуація, яка відбувається лише на території України, вигідна для Росії, вони цим користуються, розказують про "СВО", тому що у РФ нічого не відбувається. А от коли на Росії горить, палає, відбуваються такі ось масові паніки, евакуація населення, то зрозуміло, що "українська криза" якось не надто підходить для характеристики цих подій. Через те українці завдають ударів своїми вогневими засобами, - чи то дронами, чи то тими засобами, які передані партнерами у вигляді HIMARS по російській території. Звичайно, російська територія буде територією, на якій вестимуться бойові дії, бо саме з російської території здійснюється агресія щодо України. Тому далі буде. Обов’язково ареал цього, там де горить і палає на Росії, буде розширюватися", - зазначив він.

Таким чином ми ламаємо корисні для Росії інформаційні і пропагандистські наративи, які вона формує для світу і для свого населення, каже Варченко.

"Російська пропаганда діє всередині Росії і назовні, і значною мірою спрямована на Західний світ, на коло своїх партнерів і потенційних партнерів, яких хочуть залучити. Згадайте, вони завжди говорять про "українську кризу", і цим терміном послуговується навіть Китай, який зараз активно намагається просувати цей наратив у своїх миротворчих ідеях і стратегіях, які пропонує для обговорення в світі. Вчора розповідали, що групи українських диверсантів були відкинуті обласними захисниками російських кордонів. Однак це спростували практично наступними хвилинами, коли чиновники РФ змушені були казати: "Та ні, воно таки страшне, вони рухаються, і у нас теж щось підгорає". А сьогодні вже на найвищому рівні сказали, що Путін тримає руку на пульсі, намагається контролювати ситуацію. Ми розуміємо, що у них складно", - резюмував він.