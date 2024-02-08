На тлі відсутності допомоги США Росія виснажує артилерію та ППО України, - Білий дім
Росіяни знають про те, що ЗСУ поступово вичерпують свій боєзапас снарядів й ППО в умовах відсутності допомоги з боку Сполучених Штатів, та намагаються скористатися моментом, щоби більше атакувати українські позиції та мирні міста
Про це заявив у середу журналістам координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
"Ми знаємо, що в деяких підрозділах вони (українські військові, - ред.) дуже й дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, бо починають хвилюватися, що запаси вичерпуються",- зауважив Кірбі.
Крім того, він зазначив, що українські командири на окремих ділянках також мають визначати, які системи більшої дальності використовувати зараз, а які ні через відсутність нових траншів військової допомоги.
"Росіяни про це знають і тому продовжують атаки безпілотниками й ракетами, щоби змусити українців витрачати засоби ППО, які - і про це їм відомо - зараз не поповнюються",- зазначив представник адміністрації.
Він також прокоментував ситуацію навколо Авдіївки, висловивши думку, що росіяни хочуть використовувати її в логістичних цілях, щоби проводити операції в усьому регіоні Донбасу.
За словами Кірбі, відсутність допомоги з боку США ускладнює ситуацію не лише на фронті, але і у глибині країни. У цьому контексті він зауважив, що росіяни намагаються поцілити якомога більше об’єктів української оборонно-промислової бази, а також цивільні цілі.
- Напередодні сенат США не проголосував за законопроєкт, який зокрема включає кошти для України. Байден відреагував, жорстко розкритикувавши республіканців та Трампа.
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