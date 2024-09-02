На ТОТ Херсонщини окупанти проводять рейди у 15-кілометровій "зоні відчуження", - Спротив
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонської області створили 15-кілометрову "зону відчуження", де вони проводять свої рейди
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що з 1 вересня 15-кілометрова "зона відчуження" вздовж Дніпра розпочала свою роботу. Ворог створив її шляхом депортації більшості населення, запровадивши вʼїзд за перепустками.
"З 1 вересня всі, хто перебуватиме в зоні без перепустки, буде арештований. З вчорашнього дня бойовики Росгвардії проводять рейди в пошуках "нелегалів", а фактично - місцевих мешканців", - зауважують у ЦНС.
- 26 серпня стало відомо, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Півдня України обʼїжджали населені пункти в пошуках родин із дітьми, які не навчаються в школах РФ. Після цього вони проводили "профілактичні бесіди" з батьками.
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