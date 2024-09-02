На ТОТ Херсонщини окупанти проводять рейди у 15-кілометровій "зоні відчуження", - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що з 1 вересня 15-кілометрова "зона відчуження" вздовж Дніпра розпочала свою роботу. Ворог створив її шляхом депортації більшості населення, запровадивши вʼїзд за перепустками.

"З 1 вересня всі, хто перебуватиме в зоні без перепустки, буде арештований. З вчорашнього дня бойовики Росгвардії проводять рейди в пошуках "нелегалів", а фактично - місцевих мешканців", - зауважують у ЦНС.