На ТОТ Луганщини та Донеччини РФ планує створити 9 сміттєзвалищ, - Нацспротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що Росія планує побудувати шість сміттєзвалищ на ТОТ Луганщини, ще три - на Донеччині. Вони обслуговуватимуть потреби РФ. Зокрема, туди звозитимуть сміття не лише з окупованих територій, а й з Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей.

"Зауважимо, що ворог вже практикує вивезення сміття з Ростовської області на ТОТ Донеччини, водночас відмовившись від планів будівництва нового полігону поблизу Ростова через протести місцевих мешканців", - нагадали у Нацспротиві.