На ТОТ Луганщини та Донеччини РФ планує створити 9 сміттєзвалищ, - Нацспротив
Росіяни планують створити дев'ять сміттєзвалищ на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей: туди звозитимуть сміття з Росії
Про це інформує Центр національного спротиву.
Зазначається, що Росія планує побудувати шість сміттєзвалищ на ТОТ Луганщини, ще три - на Донеччині. Вони обслуговуватимуть потреби РФ. Зокрема, туди звозитимуть сміття не лише з окупованих територій, а й з Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей.
"Зауважимо, що ворог вже практикує вивезення сміття з Ростовської області на ТОТ Донеччини, водночас відмовившись від планів будівництва нового полігону поблизу Ростова через протести місцевих мешканців", - нагадали у Нацспротиві.
- Раніше стало відомо, що на тимчасово окупованій території Луганської області місцеві мешканці скаржаться на те, що російська влада не займається вивезенням побутового сміття із дворів, таким чином створюючи екологічну катастрофу в містах.
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