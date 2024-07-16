На ТОТ України ворог використовує медогляди населення як привід для депортації та завозить лікарів із Якутії, - Спротив
На тимчасово окуповані території сходу України прибула нова група лікарів із Якутії, які проводитимуть медогляди місцевих для їхньої подальшої депортації до Росії
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На тимчасово окуповані території сходу України продовжують прибувати російські лікарі для проведення медоглядів місцевого населення, які росіяни використовують як привід для депортації", - зазначає ЦНС.
Наголошується, що в тимчасово окупованих регіонах України місцеві відмовляються співпрацювати з росіянами, тому через дефіцит робочої сили ворог відправляє лікарів із РФ на ротаційній основі.
Цього разу медики прибули з Якутії, вони працюватимуть у мережі шпиталів на ТОТ, а також проводитимуть медогляди українців.
"Саме російські гастролери відповідають за направлення на "профілактичні лікування" до різних регіонів РФ, де фіксуються випадки, коли місцевих піддають фільтрації й залишенню там назавжди", - додають у Спротиві.
- 21 червня стало відомо, що росіяни знову розпочали на тимчасово окупованих територіях примусові медичні огляди українських дітей, щоб потім відправити їх до РФ на "оздоровлення".
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