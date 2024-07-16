На ТОТ України ворог використовує медогляди населення як привід для депортації та завозить лікарів із Якутії, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окуповані території сходу України продовжують прибувати російські лікарі для проведення медоглядів місцевого населення, які росіяни використовують як привід для депортації", - зазначає ЦНС.

Наголошується, що в тимчасово окупованих регіонах України місцеві відмовляються співпрацювати з росіянами, тому через дефіцит робочої сили ворог відправляє лікарів із РФ на ротаційній основі.

Цього разу медики прибули з Якутії, вони працюватимуть у мережі шпиталів на ТОТ, а також проводитимуть медогляди українців.

"Саме російські гастролери відповідають за направлення на "профілактичні лікування" до різних регіонів РФ, де фіксуються випадки, коли місцевих піддають фільтрації й залишенню там назавжди", - додають у Спротиві.