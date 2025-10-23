На відміну від F-16, винищувачі Gripen - цільове постачання та виробництво для України, - Мусієнко

Про це в етері Еспресо розповів директор Центру військово-правових досліджень, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.

"Наскільки я знаю, на сьогодні питання щодо F-16 не знімається. Ми ще чекаємо обіцяних нам поставок, зокрема від Бельгії. Відомо, що Бельгія зараз чекає F-35 на заміну своєму авіапарку F-16, які планують передати Україні. Це доволі ефективна машина, яка добре себе зарекомендувала як при завданні ударів по наземних об'єктах, так і при відбитті російських атак. Так само є літаки Mirage, які постачаються Україні. Тепер мова йде про винищувачі Gripen. З точки зору технології об'єднання та застосування різних типів літаків, звичайно, потрібен буде певний період на адаптацію, інтеграцію цього всього в єдину систему Повітряних сил ЗСУ", - прокоментував експерт.

За його словами, постачання Gripen з точки зору посилення наших спроможностей у повітрі - дуже хороший знак, а також це альтернатива забезпечення того постачання, яке ми можемо на пряму отримувати від Швеції, не чекаючи поки до окремих країн ЄС надійдуть F-35, а потім до нас - F-16.

"Щодо Gripen, то тут цільове постачання і виробництво для України. Звичайно, це займе час, адже в авіабудівній галузі не все так швидко, як нам би того хотілося. На сьогодні Gripen - доволі ефективний літак, якщо виходити з його технічних характеристик. Я б не сказав, що ми повинні робити прив'язку до постановки питання, що якийсь вид озброєння може стати геймченджером, але це точно посилить наші Повітряні сили. На відміну від російських літаків, які деколи, на жаль, демонструють свою ефективність, західні авіавиробники - більш інноваційні, мають більший доступ до технологій, сучасного обладнання, що робить їх кращими та більш конкурентоздатнішими, ніж російські Су та МіГ", - резюмував Мусієнко.