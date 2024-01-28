На війні проти РФ загинув український актор Володимир Федінчук

Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.

"Володимир загинув 22 січня в боях під Михайлівкою, Донецької області. На жаль гинуть кращі з кращих, актори, науковці, спортсмени, педагоги, втрачаємо цвіт нації", - написав Третяк.

Володимир Федінчук у 2012 році закінчив Теребовлянське вище училище культури, у 2015 - Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю "Театральне мистецтво". З 2011 працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театру, а у Рівненському музично-драматичному театрі з 2016 року.

"Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати. Та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його", - написала заслужена діячка мистецтв, хореографиня Мирослава Воротняк.