На війні проти РФ загинув український актор Володимир Федінчук
На війні проти російських окупантів загинув 31-річний актор Рівненського обласного музично-драматичного театру та захисник України Володимир Федінчук
Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.
"Володимир загинув 22 січня в боях під Михайлівкою, Донецької області. На жаль гинуть кращі з кращих, актори, науковці, спортсмени, педагоги, втрачаємо цвіт нації", - написав Третяк.
Володимир Федінчук у 2012 році закінчив Теребовлянське вище училище культури, у 2015 - Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю "Театральне мистецтво". З 2011 працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театру, а у Рівненському музично-драматичному театрі з 2016 року.
"Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати. Та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його", - написала заслужена діячка мистецтв, хореографиня Мирослава Воротняк.
- На війні проти російських окупантів загинув колишній півзахисник молодіжний збірної України з футболу Сергій Рожок. Йому було 38 років.
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