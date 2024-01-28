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Війна з Росією: хроніка
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На війні проти РФ загинув український актор Володимир Федінчук

28 січня, 2024 неділя
23:00
Війна з Росією Володимир Федінчук

На війні проти російських окупантів загинув 31-річний актор Рівненського обласного музично-драматичного театру та захисник України Володимир Федінчук

Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.

"Володимир загинув 22 січня в боях під Михайлівкою, Донецької області. На жаль гинуть кращі з кращих, актори, науковці, спортсмени, педагоги, втрачаємо цвіт нації", - написав Третяк.

Володимир Федінчук у 2012 році закінчив Теребовлянське вище училище культури, у 2015  - Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю "Театральне мистецтво".  З 2011 працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театру, а у Рівненському музично-драматичному театрі з 2016 року.

"Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати. Та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його", - написала заслужена діячка мистецтв, хореографиня Мирослава Воротняк.

  • На війні проти російських окупантів загинув колишній півзахисник молодіжний збірної України з футболу Сергій Рожок. Йому було 38 років.
Теги:
Культура
Україна
ЗСУ
ЗСУ загиблі
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