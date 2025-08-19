На війні проти України ліквідували брата депутата держдуми РФ від партії Путіна
На війні проти України загинув рідний брат депутата держдуми від партії диктатора РФ Путіна, який добровольцем пішов у розвідку в так званій ЛНР
Про це пише пропагандистське агентство РБК.
Зазначено, що брата депутата від партії "Единая Россия" Віталія Мілонова ліквідували на війні в Україні. Той добровільно долучився до розвідки на тимчасово окупованій Луганщині.
Після поранення чоловіка доставили в госпіталь, однак стверджується, що травми "спричинили різке погіршення здоровʼя".
- Раніше держдума РФ ухвалила поправки, за якими дозволено позбавляти російського громадянства за відмову ставати на військовий облік та інші злочини, однак такі поправки не стосуються українців на тимчасово окупованих територіях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.62
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе