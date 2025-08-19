Про це пише пропагандистське агентство РБК.

Зазначено, що брата депутата від партії "Единая Россия" Віталія Мілонова ліквідували на війні в Україні. Той добровільно долучився до розвідки на тимчасово окупованій Луганщині.

Після поранення чоловіка доставили в госпіталь, однак стверджується, що травми "спричинили різке погіршення здоровʼя".