На війні в Україні загинули 8 громадян Індії, завербованих до російської армії

Про це повідомляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак з посиланням на Hindustan Times.

Заявлена урядом цифра вдвічі більша, ніж те, що офіційно заявляє міністерство закордонних справ країни, яке визнало загибель лише чотирьох громадян Індії під час служби в російських військах на фронті в Україні. Більшість індусів були набрані як допоміжний персонал, наприклад кухарів і помічників, що супроводжували свої підрозділи на фронті.

Міністр закордонних справ Кірті Вардхан Сінгх у письмовій відповіді парламенту Раджа Сабха на запитання повідомив, що точна кількість громадян Індії, завербованих у збройні сили Росії, невідома, хоча 63 індуси подали прохання про дострокове звільнення.

"Повідомлялося про вісім смертельних випадків, громадянство померлих було підтверджено як індійське. Інформація, наявна на цей час, свідчить про те, що 12 громадян Індії вже покинули російські збройні сили, а ще 63 особи домагаються дострокового звільнення", — сказав Сінгх.

Уряд отримав запити щодо сприяння достроковому звільненню "деяких громадян Індії, нібито залучених до збройних сил Росії за нез’ясованих обставин".

Сінгх сказав, що уряд надав фінансову підтримку для транспортування тіл чотирьох громадян Індії в країну, і він зробить те саме в інших випадках, коли буде потрібно. Крім того, російський уряд поінформував індійську сторону, що сім'ям загиблих індійців будуть виплачені компенсації "відповідно до підписаних ними контрактів", сказав Сінгх.

Сінгх заявив, що Моді під час свого нещодавнього візиту до Росії "рішуче підтвердив термінову необхідність дострокового звільнення всіх громадян Індії" зі збройних сил Росії. Міністерство закордонних справ закликало всіх індусів "виявляти належну обережність під час пошуку можливостей працевлаштування в Росії і триматися подалі від цього конфлікту (війни в Україні. - ред.)".