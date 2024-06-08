На війні в Україні загинув уже 63-й доброволець із Білорусі, - ЗМІ

Про це повідомляє Еuroradio.

Зазначається, що воїн загинув 10-13 березня на Харківському напрямку. Відомо, що це сталося під час виконання бойового завдання, коли білоруський доброволець із позивним Краків потрапив під вогонь російської артилерії та загинув від поранень, несумісних із життям.

Сьогодні вже відомо про 63 білорусів, які загинули, захищаючи Україну, пише видання.