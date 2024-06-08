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Війна з Росією: хроніка
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На війні в Україні загинув уже 63-й доброволець із Білорусі, - ЗМІ

8 червня, 2024 субота
13:09
Війна з Росією загиблий білоруський воїн

На Харківському напрямку загинув доброволець із Білорусі. Це вже 63-й загиблий на війні в Україні білорус

Зміст

Про це повідомляє Еuroradio.

Зазначається, що воїн загинув 10-13 березня на Харківському напрямку. Відомо, що це сталося під час виконання бойового завдання, коли білоруський доброволець із позивним Краків потрапив під вогонь російської артилерії та загинув від поранень, несумісних із життям.

Сьогодні вже відомо про 63 білорусів, які загинули, захищаючи Україну, пише видання.

  • У другій половині січня в Україні загинули двоє білоруських військових, які воювали у лавах ЗСУ проти російських окупантів.
Теги:
Україна
Білорусь
військові
Військові новини
ЗСУ загиблі
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2024, субота
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