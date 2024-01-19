На Запорізькому напрямку з'явилися офіцери артилерійських училищ РФ, які нещодавно закінчили навчання, - боєць "Легіону Свободи"

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі на Запорізькому напрямку працюють офіцери, нещодавні випускники російських артилерійських училищ, які командують усіма розрахунками й підрозділами. І це видно, коли навчені офіцери РФ, хоч і на швидкоруч, працюють на лінії зіткнення. Окупанти мають суттєву перевагу в артилерії, вони постійно полюють за можливими місцями появи нашої техніки. І тут не тільки ворожа розвідка працює, а й ждуни-коригувальники", - наголосив Денисов.

За словами бійця "Легіону Свободи", росіяни не шкодують ані живої сили, ані артилерійських снарядів, щоб вибити Сили оборони з займаних позицій, опорних пунктів на Запорізькому напрямку.

"Минулого року наші хлопці активно протискали ворога в глиб Запорізької області, розширювали лінію фронту, щоб не потрапити у вогневі мішки росіян. Зараз противник намагається наших продавити назад, звузити лінію фронту, збільшити площу, яку тримають під вогневим контролем. Але українські захисники тримають фронт"", - зауважив Денисов.