На Запорізькому напрямку з'явилися офіцери артилерійських училищ РФ, які нещодавно закінчили навчання, - боєць "Легіону Свободи"
Боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов зазначив, що окупанти мають суттєву перевагу в артилерії, полюючи за можливими місцями появи техніки ЗСУ
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Наразі на Запорізькому напрямку працюють офіцери, нещодавні випускники російських артилерійських училищ, які командують усіма розрахунками й підрозділами. І це видно, коли навчені офіцери РФ, хоч і на швидкоруч, працюють на лінії зіткнення. Окупанти мають суттєву перевагу в артилерії, вони постійно полюють за можливими місцями появи нашої техніки. І тут не тільки ворожа розвідка працює, а й ждуни-коригувальники", - наголосив Денисов.
За словами бійця "Легіону Свободи", росіяни не шкодують ані живої сили, ані артилерійських снарядів, щоб вибити Сили оборони з займаних позицій, опорних пунктів на Запорізькому напрямку.
"Минулого року наші хлопці активно протискали ворога в глиб Запорізької області, розширювали лінію фронту, щоб не потрапити у вогневі мішки росіян. Зараз противник намагається наших продавити назад, звузити лінію фронту, збільшити площу, яку тримають під вогневим контролем. Але українські захисники тримають фронт"", - зауважив Денисов.
- 16 січня СБУ затримала охоронця дитячого садка в Запорізькій області, який коригував російські ракетні атаки по будинках місцевих жителів.
- Українські військові відбили 122 атаки ворога на 8 напрямках. Натомість протягом минулої доби на фронті відбулося 127 бойових зіткнень. ЗСУ знищили 920 окупантів.
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