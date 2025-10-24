Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Набір інструментів, які є у США щодо Кремля, буде реалізований, - російський опозиційний політексперт Морозов
Ексклюзив

Набір інструментів, які є у США щодо Кремля, буде реалізований, - російський опозиційний політексперт Морозов

Ірена Моляр
24 жовтня, 2025 п'ятниця
21:06
Війна з Росією Трамп і Путін

Конгрес щойно завершив роботу над документом, який дозволить Трампу швидко ухвалити укази, що оголосять Росію країною – спонсором тероризму з усіма наслідками

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів російський опозиційний експерт, що перебуває в Празі, Олександр Морозов в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"У мене таке враження, що Кремль не піде назустріч Трампу, а це означає, що весь той набір дій, інструментів, який у США є, в якомусь горизонті – не через два тижні, а за місяць або три - буде реалізований. Саме тому конгрес щойно завершив роботу над документом, який дозволить Трампу швидко ухвалити укази, що оголосять Росію країною – спонсором тероризму з усіма наслідками. Конгрес погодився з можливістю введення 500-відсоткових мит для країн, які продовжать торгувати з Росією після того, як зміниться риторика Вашингтона. До того ж ми бачимо добре, що в Європі теж роблять кроки", - зауважив Олександр Морозов.

За його словами, і листа підписали Зеленський разом із лідерами європейських країн про те, що всі готові до того формату, який пропонує Трамп, – припинення вогню без попередніх умов. Але всюди наголошують, що не може бути ніякого розв’язання "територіального питання", не може бути відмови в подальшому від військової та економічної підтримки України.

"Плюс до того – трибунал щодо Путіна та авторів агресії,  уже почався процес його інституціонального оформлення. Хоча рік тому всі казали: "Та ну, який там трибунал, на нього ніхто не погодиться". Поза тим 26 країн Європи консолідовано погодилися з необхідністю цього трибуналу, і він розпочне свою роботу. Так, це довгий процес. Але тут важливо - для Кремля все це - і "томагавки", і не лише вони, але й сама зустріч Зеленського з керівництвом двох американських найбільших військових концернів, зокрема і тим, який виробляє "томагавки", доволі дошкульно. Тобто саме через це Путін зателефонував Трампу, тому що прозвучали "томагавки", - прокоментував експерт.

На його думку, всі ці маневри Кремля в цій ситуації зі спробою маніпулювати Трампом мають закінчитися. Тобто навряд чи можна уявити, що таке маніпулювання продовжуватиметься ще рік або всю каденцію Трампа.

"Ось, ми бачили останні заяви Трампа, в яких добре чутно - якщо ви гадаєте, що можна нескінченно мною маніпулювати, то це не так. Якщо нема жодного просування – нема перемовин. Нема перемовин – відповідно, якийсь пакет заходів будемо вживати. Ось така зараз картина", - резюмував Морозов.

 

  • 23 жовтня речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що президент США Дональд Трамп не побачив інтересу росіян до просування миру. Водночас у Білому домі не виключають, що скасована зустріч з диктатором Володимиром Путіним відбудеться пізніше.
     
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
Європа
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
Студія Захід з Антоном Борковським
допомога Україні
переговори з РФ
Читайте також:
Автор Валерій Пекар
23 жовтня, 2025 четвер
"Гнила угода" - найімовірніший сценарій завершення війни
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
Автор Євген Козярін
22 жовтня, 2025 середа
"Ціль так само і Костянтинівка": головний сержант бригади "Холодний Яр" пояснив, чому окупанти хочуть зайти до великих міст до холодів
Автор Дар'я Куркіна
23 жовтня, 2025 четвер
"Не вимагаємо НМТ чи інших іспитів": у Міносвіти назвали професії, до вступу на які намагаються підштовхнути абітурієнтів
Київ
+12.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.73
    Купівля 41.73
    Продаж 42.23
  • EUR
    Купівля 48.48
    Продаж 49.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
24 жовтня
21:54
"Безпека й оборона, енергетика і підтримка прифронтових регіонів": Свириденко відзвітувала про перші 100 днів роботи свого уряду
21:15
Ексклюзив
Володимир Путін
Трамп заліз в гаманець Путіна, - Чалий
21:13
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія ввечері 24 жовтня запустила ударні дрони: на Київщині спрацювала ППО
21:03
Володимир Зеленський
"Буде більше санкцій проти Росії": Зеленський заявив, що на зустрічі Коаліції охочих погодили непублічні рішення, "які можуть нам сильно допомогти"
20:50
Саміт ЄС, Марк Рютте
"У Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати": Рютте за підсумками зустрічі Коаліції охочих заявив, що тиск на РФ слід посилювати
20:21
Близький Схід Ємен нафта
Індія після санкцій проти нафтових компаній РФ закупила сировину з Близького Сходу й США, – Bloomberg
20:02
OPINION
Спроба футурології. Чиєю буде ця земля?
19:57
Оновлено
ФК "Епіцентр"
"Епіцентр" переміг "Олександрію", "Верес" та "Зоря" зіграли внічию: результати й розклад матчів 10-го туру УПЛ
19:44
Оновлено
Володимир Зеленський, Кір Стармер та Марк Рютте (зліва - направо)
У Лондоні відбулася зустріч Коаліції охочих: Британія передає Україні 5 тис. ракет ППО, Франція пообіцяла нові винищувачі Mirage
19:35
Ексклюзив
Європейська площа в Одесі
Мета Росії - захоплення Одеси й для цього вони роблять дві речі, - генерал армії США Кларк
19:33
Мая Санду призначила новим премʼєром Молдови бізнесмена Александру Мунтяну, який 20 років прожив в Україні
19:17
Тетяна Чорновол
"Для мене вигадали цілий букет покарань рівня батальйону, бригади, а тепер і вище": військовослужбовиця Тетяна Чорновол після відмови від депутатства
19:12
Огляд
Яна Суворова
На момент викрадення їй було лише 19: у Росії засудили до 14 років колонії адміністраторку каналу "Мелітополь – це Україна" Яну Суворову
18:39
Суд в США висунув вбивці українки Ірини Заруцької обвинувачення: йому загрожує смертна кара
18:11
військовий квиток, мобілізація
"Електронний ТЦК": Уряд впровадив автоматичне продовження відстрочок та дозволив подавати документи на їх оформлення через ЦНАП
18:06
Ексклюзив
Військова Європа
Війна досягла того моменту, коли Європі доведеться визнати лише два сценарії, - російський опозиційний політексперт Морозов
18:00
OPINION
Туман переговорів
17:54
мобілізація, військовий квиток
"Знепритомнів, впав і вдарився головою": Подільський ТЦК й 71 окрема єгерська бригада ДШВ прокоментували смерть чоловіка після мобілізації у Києві
17:54
Ігор Терехов
Житло втратили 160 тис. людей: Терехов заявив, що збитки Харкова від агресії РФ становлять близько €10,5 млрд
17:47
Аналітика
Україна і Тайвань
Гарантії безпеки: чому Тайвань може навчити Україну і чому Україна може навчити Тайвань
17:41
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Путін провоює ще 2-3 роки, навіть якщо зараз схиляється до припинення вогню, - Портников
17:31
Ексклюзив
Путін на зустрічі з Герасимовим оголошує 30-годинне великоднє перемир'я (19.04.2025)
Росія продовжуватиме бойові дії в Україні й спробує відкрити другий або навіть третій фронт, - генерал армії США Кларк
17:24
Ексклюзив
Джозефіна Джексон
Не лише ролик з порноакторкою про бетон: що таке дискримінація за ознакою статі в рекламі і скільки штрафів за це уже наклала Держпродспоживслужба
17:19
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган запевнив, що Туреччина готова прийняти зустріч Трампа з Путіним "у будь-який час"
16:41
Оновлено
Кирило Дмитрієв
Посланець РФ Дмитрієв приїхав до США для переговорів після нових санкцій. ЗМІ пишуть, він має зустрітися з Віткоффом
16:41
Генштаб, ЗСУ, фронт
З початку доби на фронті зафіксували 82 бої, Сили оборони відбили 24 атаки на Покровському напрямку
16:20
Ніколас Мадуро
"Ніякої божевільної війни, будь ласка": Мадуро звернувся до Трампа на тлі розгортання військ США в Карибському басейні
16:20
Оновлено
мобілізація в Україні
У Києві після мобілізації помер чоловік: у ТЦК кажуть, що він вже служив. Що відомо про трагедію
16:03
OPINION
Маленька (не)переможна війна Трампа
16:02
Оновлено
рф атакувала Харків КАБами
Росіяни атакували Харків КАБами: пошкождено цивільне підприємство, є постраждалі
15:57
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:54
Оновлено
Катерина Райхе
Глава міненергетики Німеччині в Києві оголосила про виділення €60 млн на відновлення енергетики України
15:50
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін вважає, що змусить Україну капітулювати шляхом деградації українського тилу, - Портников
15:48
Оновлено
Володимир Зеленський поруч із королем Великої Британії Карлом III після огляду почесної варти у Віндзорському замку
"Путін хоче гуманітарної катастрофи в Україні цієї зими": Зеленський у Лондоні зустрівся з Чарльзом ІІІ та Стармером
15:29
обстріл середмістя Херсону
Росіяни атакували середмістя Херсону із РСЗВ: 3 людини загинули, 25 поранено
15:02
ЗСУ, Сили оборони
Сили оборони відкинули ворога поблизу Кучерового Яру на Донеччині, - DeepState
14:54
Кирило Буданов
Понад 1,5 тис. жінок служать у лавах ГУР, - Буданов
14:23
російська авіабомба КАБ-500 що впала у Запорізькій області, серпень 2023-го
Росіяни вперше використали КАБи по Одещині, – ОВА
14:14
Віктор Орбан
Орбан визнав, що Угорщина шукає спосіб обійти нові санкції США проти РФ
14:01
OPINION
Війна не закінчиться, поки Трамп буде президентом
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV