Набір інструментів, які є у США щодо Кремля, буде реалізований, - російський опозиційний політексперт Морозов

Про це в етері Еспресо розповів російський опозиційний експерт, що перебуває в Празі, Олександр Морозов в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"У мене таке враження, що Кремль не піде назустріч Трампу, а це означає, що весь той набір дій, інструментів, який у США є, в якомусь горизонті – не через два тижні, а за місяць або три - буде реалізований. Саме тому конгрес щойно завершив роботу над документом, який дозволить Трампу швидко ухвалити укази, що оголосять Росію країною – спонсором тероризму з усіма наслідками. Конгрес погодився з можливістю введення 500-відсоткових мит для країн, які продовжать торгувати з Росією після того, як зміниться риторика Вашингтона. До того ж ми бачимо добре, що в Європі теж роблять кроки", - зауважив Олександр Морозов.

За його словами, і листа підписали Зеленський разом із лідерами європейських країн про те, що всі готові до того формату, який пропонує Трамп, – припинення вогню без попередніх умов. Але всюди наголошують, що не може бути ніякого розв’язання "територіального питання", не може бути відмови в подальшому від військової та економічної підтримки України.

"Плюс до того – трибунал щодо Путіна та авторів агресії, уже почався процес його інституціонального оформлення. Хоча рік тому всі казали: "Та ну, який там трибунал, на нього ніхто не погодиться". Поза тим 26 країн Європи консолідовано погодилися з необхідністю цього трибуналу, і він розпочне свою роботу. Так, це довгий процес. Але тут важливо - для Кремля все це - і "томагавки", і не лише вони, але й сама зустріч Зеленського з керівництвом двох американських найбільших військових концернів, зокрема і тим, який виробляє "томагавки", доволі дошкульно. Тобто саме через це Путін зателефонував Трампу, тому що прозвучали "томагавки", - прокоментував експерт.

На його думку, всі ці маневри Кремля в цій ситуації зі спробою маніпулювати Трампом мають закінчитися. Тобто навряд чи можна уявити, що таке маніпулювання продовжуватиметься ще рік або всю каденцію Трампа.

"Ось, ми бачили останні заяви Трампа, в яких добре чутно - якщо ви гадаєте, що можна нескінченно мною маніпулювати, то це не так. Якщо нема жодного просування – нема перемовин. Нема перемовин – відповідно, якийсь пакет заходів будемо вживати. Ось така зараз картина", - резюмував Морозов.